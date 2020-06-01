Azercell подарил детям бесплатные коды и номера для доступа к приложению по изучению языков

По случаю 1 июня — Международного Дня Защиты Детей, компания Azercell, уделяющая особое внимание развитию подрастающего поколения, предоставила детям, нуждающимся в особой заботе, бесплатный доступ к приложению по изучению иностранных языков «Busuu». Такую поддержку получило более 1000 детей.

Всемирно известное мобильное приложение «Busuu», имеет более 90 млн. пользователей и является одним из 10 лучших мобильных приложений мира для изучения иностранных языков. Приложение позволяет изучать одновременно до 12 языков, упражняться в грамматике, правописании, аудировании и разговоре. Это приложение позволяет также получить международный сертификат McGraw-Hill по окончании курса.

Так, в рамках социальной кампании «Обучение — право каждого ребенка», Azercell предоставил 6-месячные бесплатные коды доступа к приложению «Busuu» более 1000 детей с ограниченными физическими возможностями, детям из малообеспеченных семей, детям с синдромом аутизма, а также детям шахидов и ветеранов апрельских сражений. Кроме этого, чтобы помочь детям активировать подарочные коды, сотрудники Мобильной Абонентской Службы Azercell разъезжают по всей стране и посещают их семьи, а при необходимости, также предоставляют им бесплатные мобильные номера.

Отметим, что данный социально-благотворительный проект, поддерживающий саморазвитие детей, нуждающихся в особой заботе, охватывает население различных городов и регионов страны. Списки детей были предоставлены Министерством Труда и Социальной Защиты Азербайджанской Республики, «Детской Горячей Линией» Азербайджана и Детским Паралимпийским Комитетом, функционирующими при поддержке Azercell, а также общественными объединениями «Birgə və Sağlam» и «Zəfər». Министерство Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики также оказало поддерку в реализации данного проекта.

Защита прав детей, а также проекты, нацеленные на обеспечение здоровья, образования и благополучия подрастающего поколения всегда занимали особое место в политике по Корпоративной Социальной Ответственности компании «Azercell Telekom».

«Детская Горячая Линия» Азербайджана, основанная при поддержке Azercell, уже более 10 лет оказывает безотлагательную психологическую, эмоциональную и правовую помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной ситуации, а также направляет их в соответствующие реабилитационные центры. Основной целью Детского Паралимпийского Комитета, также действующего при поддержке Azercell, является организация интеграции детей с ограниченными физическими возможностями в общество, посредством их абилитации и реабилитации. Уникальный в своем роде проект Azercell — «Мобильная Стоматологическая» и «Мобильная Офтальмологическая» Клиники ежегодно предоставляют бесплатные медицинские услуги тысячам детей-сирот и детям из малообеспеченных семей. Эксклюзивное мобильное приложение c безопасным контентом “Azercell Kids” сочетает в себе как развлекательные видео и анимации, так и игры с образовательным содержанием. Кроме того, компания Azercell является организатором масштабных тренингов по всей стране для детей, учителей и родителей на тему «Интернет безопасность и цифровое гражданство» с целью повышения их осведомленности в этой области.

Поддержка образования и защита прав детей всегда были в ряду приоритетных социальных направлений для КСО программ Azercell. Компания и впредь намерена осуществлять различные проекты, направленные на развитие детей и привлечение общественного внимания к теме защиты прав ребенка.