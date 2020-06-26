AWS запустил Amazon Honeycode — визуальный конструктор приложений

Amazon Web Services (AWS) анонсировал полностью управляемый сервис Amazon Honeycode, позволяющий клиентам быстро создавать мобильные и веб-приложения без программирования.

Кому нужны собственные приложения для управления утверждениями процессов, для планирования событий, управления взаимоотношениями с клиентами, опросов пользователей, списков дел, для отслеживания контента и ресурсов, теперь смогут использовать простой визуальный конструктор с привычным интерфейсом электронных таблиц для создания высокоинтерактивных прикладных программ, опирающихся на мощные базы данных AWS Создание программ для небольших групп (до 20 человек) будет бесплатным.

Приложения, созданные с помощью Amazon Honeycode, легко масштабируются до 100000 строк и не требуют от клиента вдаваться в вопросы работы базового оборудования и программного обеспечения. Приложение автоматизирует процесс создания и связывания трех уровней функциональности, присутствующих в большинстве бизнес-приложений (база данных, бизнес-логика и пользовательский интерфейс).

«Клиенты говорят нам, что потребность в специализированных приложениях намного превышает возможности разработчиков по их созданию. Теперь с помощью Amazon Honeycode почти каждый может создавать собственные мощные мобильные и веб-приложения без необходимости писать код», — заявил Ларри Августин (Larry Augustin), вице-президент Amazon Web Services.

Amazon Honeycode уже предлагается в регионе US West (штат Орегон), и в ближайшем будущем география его доступности будет расширена.