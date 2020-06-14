ASUS TUF Gaming F15 FX506LH: игровой ноутбук с видеокартой GeForce GTX 1650

Компания ASUS анонсировала игровой портативный компьютер TUF Gaming F15 FX506LH. Устройство оснащено 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD и частотой обновления 144 Hz.

В основе ноутбука — аппаратная платформа Intel Comet Lake. Может быть использован процессор Core i5-10300H или Core i7-10750H, функционирующий с 8 и 16 Gb оперативной памяти соответственно. Вместимость твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe составляет 512 Gb. Графическая подсистема использует дискретный ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1650.

На ноутбук установлена операционная система Windows 10. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 8,3 часа у младшей версии и 6 часов у старшей.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Есть веб-камера, порты USB 3.2 Gen.2 Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и 3,5 мм гнездо для наушников. Проводное подключение к компьютерной сети реализовано на базе адаптера Gigabit Ethernet. Имеется интерфейс HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор. Габариты составляют 359,8 × 256 × 22,8/24,7 мм, вес — 2,3 кг. Цена новинки ASUS пока не объявлена.