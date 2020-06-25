ASUS ProArt Display PA32UCX-PK: профессиональный монитор с подсветкой mini-LED

Компания ASUS анонсировала профессиональный монитор ProArt Display PA32UCX-PK. Новинка построена на матрице IPS размером 32 дюйма по диагонали, разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей. Пиковая яркость достигает 1200 кд/м2; показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 1 000 000:1 соответственно. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Время отклика матрицы составляет 5 мс (Gray to Gray).

Заявлена технология подсветки mini-LED, которая предусматривает применение массива микроскопических светодиодов: задействованы 1152 отдельно управляемые зоны подсветки.

Обеспечиваются 89% охвата цветового пространства Rec.2020, 99,5% охвата цветового пространства Adobe RGB, 99% охвата пространства DCI-P3 и 100% охвата пространства sRGB. Панель поддерживает аппаратную калибровку.

Оснащение включает 3-ваттные стереофонические динамики, два интерфейса Thunderbolt 3 USB-C, три разъема HDMI 2.0b, коннектор DisplayPort 1.2, концентратор USB 3.0 Type-A и 3,5 мм аудиоразъем. Подставка позволяет изменять ориентацию с альбомной на портретную, регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея. Есть возможность установки бленды.