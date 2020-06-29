ASUS анонсировала монитор VA27DQSB для работы и игр

Компания ASUS анонсировала монитор VA27DQSB семейства Eye Care для работы и игр. Новинка построена на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением Full HD.

Устройство обладает яркостью 250 кд/м2, типовой контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Время отклика матрицы составляет 5 мс, частота обновления — 75 Hz.

Реализована технология Adaptive-Sync, помогающая повысить плавность игрового процесса. Набор фирменных средств GamePlus включает перекрестие прицела, таймер, счетчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях. Технология Eye Care поможет снизить нагрузку на глаза — Flicker-free (устраняет мерцание) и Low Blue Light (уменьшает интенсивность излучаемого синего света).

Монитор имеет безрамочный дизайн. Подставка позволяет изменять ориентацию с альбомной на портретную, регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея.

Оснащение монитора ASUS VA27DQSB включает 2-ваттные стереофонические динамики, интерфейсы HDMI 1.4, D-Sub и DisplayPort 1.2, а также 3,5 мм аудиоразъем.