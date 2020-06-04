04.06.2020

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AnTuTu обновил ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов

AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных Android-смартфонов по итогам мая. В новом рейтинге представлены наиболее производительные Android-аппараты среди флагманов и устройств среднего класса.

Во всех флагманских смартфонах десятки используется один и тот же процессор Snapdragon 865 и все они выпущены китайскими компаниями.

AnTuTu

Самым мощным Android-смартфоном мая стал Oppo Find X2 Pro (третий месяц подряд). Он набрал 604123 балла. На втором месте обычный Oppo Find X2 (второй месяц подряд). Третье место с минимальным отрывом взял Xiaomi Mi10 Pro.

Ниже в рейтинге расположились следующие модели: Oppo Ace 2, iQOO Neo 3, Redmi K30 Pro Zoom Edition, iQOO 3, Realme X50 Pro, OnePlus 8 Pro, Vivo NEX 3s 5G.

Лидером среднего класса по версии AnTuTu стал смартфон Oppo Reno3 (403607 баллов), построенный на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 1000L. На втором и третьем месте располагаются Honor 30 и Huawei nova 7 соответственно. В обоих аппаратах установлен процессор Kirin 985.

В рейтинг также вошли Honor 30s, Honor X10, Huawei nova 7 SE, Oppo Reno3 Pro, Vivo S6, Vivo X30 и Redmi K30 в версии с 5G.

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