Анонсы игр для консоли Playstation 5

В ночь с 11 на 12 июня состоялась долгожданная презентация игр для PlayStation 5, где показали множество грядущих новинок — большинство из них планируют выпустить в ближайшее время.

GTA V получит версию для PS5 в 2021 году. Владельцы PlayStation 5 получат бесплатный доступ к GTA Online. На активацию будет три месяца.

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Insomniac Games анонсировала Spider-Man: Miles Morales. Игра выходит в 2020 году эксклюзивно на PS5.

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Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn — Horizon: Forbidden West.

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Анонс Resident Evil 8. Игра выйдет в 2021 году на PS5, Xbox Series X и ПК.

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Анонс Gran Turismo 7. Игра выходит на PS5 и вернет «легендарный режим» GT Simulation Mode. Разработчики обещают на полную использовать 3D-звук консоли. Даты релиза пока нет.

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Ratchet & Clank Rift Apart. Игра сделана с нуля для PS5 и использует возможности нового геймпада и SSD консоли — между мирами можно будет перемещаться почти мгновенно.

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Анонсирована Project Athia от Square Enix. Игра создана для PS5, но также выйдет и на ПК. Проектом занимается новая студия Luminous Productions, и разработчики обещают сильный акцент на сюжет.

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Трейлер Stray от Annapurna. Игроку предстоит играть за кошку в футуристическом мире. Релиз намечен на 2021 год.

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Новая игра Returnal от Housemarque выйдет эксклюзивно на PS5. Это смесь «рогалика» и кинематографичного экшена от третьего лица. В игре активно используются адаптивные курки геймпада консоли, они позволяют мгновенно переключаться между режимами стрельбы.

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Анонс Sackboy A Big Adventure. Это спин-офф Little Big Planet от Sumo Digital. В игре есть одиночный и многопользовательские режимы. Выйдет эксклюзивно на PS5.

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Destruction AllStars от Sony. Главная цель – это разрушить как можно больше автомобилей. Игра выходит эксклюзивно на PS5.

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Анонс Kena: Bridge of Spirits. Это сюжетная экшен-адвенчура о девушке по имени Кена, которая использует существ под названием Rot для взаимодействия с окружением. Игра выйдет на PS5 (временный эксклюзив) и ПК.

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Новый трейлер Oddworld Soulstorm. Игра выйдет на PS4 и PS5, а также на ПК. Это временный консольный эксклюзив Sony.

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Трейлер GhostWire: Tokyo. Новый проект Синдзи Миками выходит в 2021 году — эксклюзивно для PS5.

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Трейлер Jett: The Far Shore от Superbrothers. Игра выходит в конце года на PS4, PS5 и ПК. Это временный консольный эсклюзив.

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Трейлер Godfall — временный эксклюзив Sony, но игра будет доступна не только на PS5, но и на ПК.

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Новый трейлер Solar Ash от авторов Hyper Light Drifter. Временно будет эксклюзивом Sony, но выйдет и на PS4, и на ПК.

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Трейлер Goodbye Volcano High.

Анонс Hitman 3. Игра выходит в январе 2021 года. Она будет доступна также и на PS4.

Анонс Astro’s Playroom.

Новый трейлер Little Devil Inside.

Анонс NBA 2K21.

Ремейк Demon’s Souls. Эксклюзив PS5.

Трейлер Deathloop от Arkane. Игра выйдет эксклюзивно на PS5 и ПК.

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Анонс Pragmata от Capcom. Выйдет в 2022 году. Не эксклюзив.

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Источник: dtf.