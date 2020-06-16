Американским компаниям разрешат сотрудничать с Huawei по определенным вопросам стандарта 5G

Американские компании смогут сотрудничать с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei по определенным областям в рамках работы над стандартом мобильной связи 5G. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минторга США по итогам принятия соответствующего решения, сообщает ТАСС.

При этом американские фирмы могут даже раскрывать Huawei свои технологии, с которыми можно было делиться с ней до того, как китайская корпорация в мае 2019 года попала в черный список Минторга.

«Данное решение направлено на обеспечение того, чтобы включение Huawei в черный список в мае 2019 года не помешало американским компаниям участвовать в важных направлениях деятельности по разработке стандарта мобильной связи», — отметили в ведомстве. Это связано с тем, что Huawei имеет «широкое участие в организациях по разработке стандарта» мобильной связи, пояснили в министерстве.

По словам американского министра торговли Уилбура Росса (Wilbur Ross), решение властей обеспечит «способность американской индустрии вносить более значительный вклад в деятельность по разработке стандартов в телекоммуникационном секторе». Решение начнет действовать в ближайшее время. Ранее об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Представители промышленности и правительства заявили, что нынешнее изменение правил не стоит рассматривать как признак ослабления решимости США в отношении Huawei. Эта поправка принимается в интересах американских компаний, работающих над стандартами связи. До этого американские компании не знали, какими технологиями или информацией им разрешено делиться, так что многие инженеры США сократили свое участие в разработке международных стандартов – а это, в свою очередь, усилило влияние Huawei.