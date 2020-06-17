Adobe назвала дату прекращения работы Flash Player

Три года назад компания Adobe объявила о прекращении разработки и поддержки Flash Player в 2020 году. Теперь на официальном сайте компании появилась точная дата прекращения работы некогда популярного стандарта.

По заявлению Adobe, распространение и поддержка Flash Player будут прекращены 31 декабря 2020 года — компания удалит страницу загрузки, а запуск Flash-содержимого в браузерах будет заблокирован. Альтернативой устаревшему стандарту станут HTML5, WebGL и WebAssembly.

Компания также порекомендовала пользователям заранее удалить Flash Player и воздержаться от его скачивания из сторонних источников после окончания официальной поддержки.