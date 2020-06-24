Acer представила игровые мониторы серии Predator XB3

Компания Acer представила четыре игровых монитора серии Predator XB3: 24,5-дюймовый Predator XB253Q GZ, 27-дюймовые Predator XB273U GX и XB273U GS, и 31,5-дюймовый Predator XB323QK NV.

Мониторы поддерживают функции Acer AdaptiveLight (автоматически адаптирует подсветку экрана под окружающее освещение), а также RGB LightSense, которая обеспечивает целый ряд световых эффектов, регулируемых по цвету, скорости, продолжительности и яркости, реагирует на игровой процесс, музыку или видео. Все мониторы предлагают поддержку DisplayHDR 400.

Разрешение 24,5-дюймового IPS-экрана модели Predator XB253Q GZ составляет 1920 × 1080 пикселей. Показатель частоты обновления монитора равен 240 Hz, а время отклика — 1 мс. Как и у предыдущих моделей динамическая контрастность и яркость дисплея составляют 100 000 000:1 и 400 кд/м2 соответственно. Обеспечивается 99% охвата цветового пространства sRGB.

В оснащение модели входят два динамика мощностью 2 Вт каждый, два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2, два USB-A 3.0 и аудиоразъем 3,5 мм. Стоимость монитора Predator XB253Q GZ производитель не указывает. Старт продаж — на рынок EMEA в августе, а в США и Китае — в сентябре.

Разрешение 27-дюймового IPS-экрана модели Predator XB273U GS составляет 2560 × 1440 пикселей. Яркость — 400 кд/м2. Показатель динамической контрастности — 100 000 000:1. Время отклика дисплея равно 1 мс, но при желании его можно разогнать до 0,5 мс. Частота обновления — 165 Hz. Монитор предлагает поддержку 8-битного цвета с 95% охвата цветового пространства DCI-P3. Модель Predator XB273U GX отличается показателем частоты обновления экрана, которая составляет 240 Hz. Время отклика для GX-версии производитель не указывает.

В оснащение обеих моделей входят два встроенных динамика по 2 Вт, два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.2a, два USB 3.0 (Type-A) и два USB Type-A для подключения светодиодных лент. Для западного рынка модель Predator XB273U GS предлагается за 500 долларов.

В основе 31,5-дюймовой модели XB323QK NV используется IPS-подобная (IPS-type) матрица с разрешением 4K UHD. Новинка предлагает частоту обновления 144 Hz. Об отклике экрана компания ничего не сообщает. Яркость составляет 400 кд/м2.

Матрица обладает статической контрастностью 1000:1, поддержкой 10-битной глубины цветового диапазона (8 бит + FRC) и углами обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали. В числе поддерживаемых технологий значатся Adaptive Sync и AMD FreeSync. Отмечается совместимость с технологий NVIDIA G-SYNC.

В оснащение входят два динамика по 4 Вт, порты DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, один USB-C, четыре USB 3.0, а также 3,5-мм аудиоразъем. Поступление монитора в продажу в Европе ожидается в августе этого года, а в американскую розницу монитор поступит в сентябре. Стоимость не сообщается.