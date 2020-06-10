ABB совместно с HPE работает над снижением энергопотребления суперкомпьютеров

ABB совместно со своим международным стратегическим партнером компанией Hewlett Packard Enterprise (HPE) работает над совместной разработкой технологии по значительному сокращению энергопотребления высокопроизводительными суперкомпьютерами, одновременно увеличивая их вычислительную мощность и надежность.

Ответы на многие волнующие человечество вопросы спрятаны в громадном количестве данных. Для того чтобы найти ответы на некоторые сложные задачи, например, моделирование пандемий, точная медицина, изменение климата и квантовая механика, ведущие исследовательские центры мира используют суперкомпьютеры.

В суперкомпьютерах Cray компании HPE используется специальное решение ABB по энергообеспечению на основе системы постоянного тока высокого напряжения, которое позволяет снизить использование меди в 14 раз. Другое преимущество использования постоянного тока высокого напряжения в области экологии и эффективности — существенное сокращение потерь мощности до 95%. Решение, поддерживающее работу по сети, также позволяет системе питания повышать или понижать мощность в зависимости от вычислительной нагрузки, обеспечивая максимальную производительность как при низких вычислительных нагрузках, так и при полной нагрузке системы.

«ABB и HPE открывают путь для устойчивых высокопроизводительных дата-центров, которые могут помочь человечеству в поиске ответов на жизненно важные вопросы, такие как прогнозирование пандемий, борьба с изменением климата и открытие новых лекарств», – отмечает Питер Раадсен (Peter Raadsen), руководитель продуктовой линии в ABB.

Еще одно преимущество — мониторинг в режиме реального времени тепловых и энергетических аспектов работы суперкомпьютеров. В серверах HPE предусмотрены встроенные устройства контроля температуры и потребляемой мощности критически важных компонентов со сбором получаемых данных и отправку отчета через HPE Integrated Lights Out (iLO), собственное программное обеспечение компании по удаленному управлению сервером. Это решение позволяет производить легкую и безопасную настройку, мониторинг и обновление серверов HPE. iLO позволяет пользователям вести мониторинг показателей использования оборудования, энергопотребления и тепловой мощности с помощью таких решений, как HPE OneView, HPE InfoSight, ABB Ability Data Center Automation или сторонних решений по управлению инфраструктурой дата-центров, и принимать меры по оптимизации их работы.

«Нам необходимо уметь делать больше вычислений меньшими ресурсами и энергозатратами, — говорит Кристофер Уэллиз (Christopher Wellise), директор по устойчивому развитию HPE. — В HPE мы стремимся ускорить наше движение к циркулярной экономике, частью которого являются инновационные технологии, позволяющие преодолевать ограничения в электроэнергии и ресурсах».

С использованием ABB Ability Data Center Automation, решения ABB для локальных сетей и гибридных облаков промышленной инфраструктуры HPE и ABB могут автоматизировать корреляцию между нагрузкой и работой центрального процессора с охлаждением дата-центров. В результате этого энергопотребление сократится на 30%.

HPE и ABB развивают международное стратегическое партнерство с ноября 2017 года. Сотрудничество компаний объединяет лучшие цифровые решения ABB с ведущими наработками HPE в инновационных системах связи, безопасных периферийных вычислениях и гибридных информационных технологиях, а также моделей «все как сервис».