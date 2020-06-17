32-я Международная олимпиада по информатике IOI 2020 пройдет в режиме on-line

32-я Международная олимпиада школьников по информатике (International Olympiad in informatics — IOI) в этом году пройдет в режиме on-line с 13 по 19 сентября. 23 сентября состоится заключительное собрание Генеральной Ассамблеи IOI комитета и виртуальная церемония закрытия. Данное решение было принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

ІОІ — соревнование, которое собирает сильнейших молодых программистов со всего мира, каждый из которых будет бороться за интеллектуальное первенство мирового уровня. ІОІ проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников. Проведение международной олимпиады по информатике было инициировано на 24-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Париже. По своей популярности олимпиада не уступает аналогичной олимпиаде по математике IMO. Основная цель Международной олимпиады по информатике — выявление и поддержка школьников, талантливых в области информатики и информационных технологий из разных стран. Основной руководящий орган IOI — Генеральная Ассамблея (международное жюри). Сегодня Оргкомитет международной олимпиады по информатике возглавляет президент Олимпиады Грег Ли (Greg Lee).

В прошлом году олимпиада прошла в Азербайджане. 32-я Международная Олимпиада по информатике IOI 2020 должна была пройти с 19 по 26 июля 2020 года в Сингапурском национальном университете, который выступит оператором on-line состязаний.