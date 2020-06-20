29.06.2020

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20 минут геймплея Cyberpunk 2077 без комментариев и в 4K

Cyberpunk 2077

Несколько дней назад компания CD Projekt RED провела презентацию Night City Wire, на которой показала геймплей Cyberpunk 2077.

В сети появился еще один видеоролик — 20-минутная демонстрация игры без комментариев и в 4K. Опубликованное видео представляет собой нарезку из сцен, взятых из четырехчасового пролога игры. Именно этот ролик был разослан журналистам для подготовки видеопревью.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 на PC, PlayStation 4 и Xbox One состоится 19 ноября.

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