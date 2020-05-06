YouTube разрешит СМИ продавать подписки на своих каналах

Видеосервис YouTube поможет новостным медиа нарастить количество подписчиков, пишет портал Digiday.

В 2018 году, когда была запущена программа Google News Initiative, видеосервис предложил идею создания инструмента, который позволит СМИ продавать подписки посредством YouTube. На данное время сервис уже разработан и в скором времени начнется его тестирование.

Инструмент продаж подписок будет работать по такому же принципу, что и VIP-подписки на YouTube-каналы. Только в случае с издателями, подписчикам будет предоставляться доступ к их эксклюзивному контенту, размещенному не на видеосервисе, а на их сайтах и в приложениях.

Сейчас издатели получают долю (55%) дохода от рекламы, размещенной в их видео на YouTube. Но в последнее время рекламодателей становится все меньше. Они опасаются, что их объявления появятся в новостных роликах по спорным темам. Также ситуация осложнилась из-за коронавируса: с марта цены за тысячу показов на YouTube упали более чем на 20%, несмотря на увеличение числа пользователей.

Сами издатели считают более действенной мерой поддержки увеличение своей доли от рекламного дохода. Они считают, что инструмент продажи подписок вряд ли компенсирует их финансовые затраты.