YouTube Music позволяет сохранять альбомы до их выхода

Новая функция YouTube Music позволяет пользователям просматривать и сохранять музыкальные альбомы еще до их релиза, сообщает 9to5google. Еще не выпущенные альбомы теперь видны пользователям, хотя песни, которые еще не были опубликованы в виде синглов, выделены серым цветом и не воспроизводятся.

В качестве примера приводится альбом All Distortions Are Intentional группы Neck Deep. Пластинка уже доступна в YouTube Music, можно увидеть ее обложку и список песен. Но прослушать можно только уже опубликованные синглы. Релиз же самого альбома намечен только на июль. Предварительно можно сохранить и альбом Domesticated исполнителя Sebastien Tellier.

Подобная функциональность уже присутствует некоторое время в Spotify и Apple Music.

Но как сообщают пользователи, многие из готовящихся к выходу альбомов пока недоступны для предварительного сохранения. Например, альбом Chromatica певицы Lady Gaga, доступный в Spotify и Apple Music, в YouTube Music не отображается.