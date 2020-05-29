YouTube будет «резать» длинные видео

YouTube позволяет размещать ролики продолжительностью от десятков секунд до нескольких часов. Не всегда бывает удобно искать нужное место в длинных видео, например, обучающих. Теперь видеосервис запускает новую функцию, которая сделает просмотр длинных видео комфортнее – их можно будет делить на главы.

Начиная с сегодняшнего дня, создатели контента смогут добавлять к публикуемым роликам временные метки, благодаря чему будет осуществляться деление видео на части. Разделенные на главы ролики отображаются с временной шкалой, разделенной на части. При наведении курсора на одну из таких частей появляется заголовок, извлекаемый из описания видео, которое заполняется автором контента при публикации.

0:00 We heard you and added Video Chapters.

0:30 You liked it.

1:00 Now it's official: Video Chapters are here to stay.

1:30 Creators, try Chapters by adding timestamps starting at 0:00 to your video description. Viewers, scrub to find exactly what you’re looking for.

2:00 Enjoy! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW — YouTube (@YouTube) May 28, 2020

Для создания роликов в таком формате необходимо создать не менее трех глав, длительность каждой из которых должна быть более десяти секунд. Отмечается, что создателям контента не нужно использовать какие-либо дополнительные инструменты для создания разделенных на части роликов. Достаточно указать соответствующие метки в описании, и сервис разделит видео автоматически.

В ближайшее время новая функция станет доступна широкому кругу пользователей.