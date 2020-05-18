YouTube больше не отмечает видео с разрешением 720р как HD

Видеохостинг YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720р как HD (High-Definition, высокое разрешение). Отметка HD появляется теперь только у разрешения 1080р и выше.

Таким образом цензоры Google впервые за долгие годы повысили требования к качеству изображения для публикуемого контента.

Традиционно, разрешение 360p и 480p классифицировались как SD (Standard Definition, стандартное разрешение), а 720p — HD. С появлением форматов 1080p, 2К и 4K, согласно новым критериям, HD больше не соответствует своему бывшему стандарту. Теперь, при просмотре YouTube в браузерах Safari, Chrome, Firefox и Microsoft Edge при попытке выбрать качество видеоролика вручную, напротив разрешения 720p отметка HD отсутствует.

При этом дисплеи и мониторы с максимальным разрешением 720p производителями по-прежнему признаются как HD-оборудование.

К моменту написания заметки представители сервиса YouTube официально не прокомментировали ситуацию.