Xiaomi XiaoAI Art Speaker — smart-колонка в металлическом корпусе

Компания Xiaomi анонсировала новую smart-колонку XiaoAI Art Speaker с интеллектуальным голосовым ассистентом.

Устройство заключено в металлический корпус, в верхней части которого имеется многоцветная подсветка с поддержкой 16 млн. цветовых оттенков. На верхней панели расположены кнопки для регулировки уровня громкости, включения/выключения микрофона и приостановления/возобновления воспроизведения.

В динамике применен 2,5-дюймовый полнодиапазонный излучатель. Наличие встроенного голосового помощника позволяет через колонку управлять большим количеством (свыше 2000) совместимых smart-устройств.

Xiaomi XiaoAI Art Speaker уже доступна для предварительного заказа по цене 42 доллара. В розничную продажу устройство поступит 25 мая по стоимости 49 долларов.