Представлен недорогой роутер Xiaomi с поддержкой Wi-Fi 6

Компания Xiaomi пополнила ассортимент выпускаемых маршрутизаторов новой моделью. Новинка получила название Mi Router AX1800. Особенностями устройства стали поддержка беспроводного стандарта Wi-Fi 6, наличие независимого нейронного блока и доступная цена.

Mi Router AX1800 получил 256 Mb оперативной памяти и процессор Qualcomm IPQ6000 с отдельным блоком нейронных вычислений (NPU), который отвечает за алгоритмы работы устройства для обеспечения высокой производительности и низкого энергопотребления. По заверению представителей компании, загрузка полнометражного фильма в разрешении Full HD при использовании высокоскоростного подключения происходит всего за 8 сек.

Компания отмечает, что в роутере используется новый усилитель, который покрывает гораздо большую площадь, по сравнению с обычными маршрутизаторами. Поддерживаются технологии OFDMA и MU-MIMO, есть возможность создания Mesh-сети. Одновременно к точке доступа могут подключиться до 128 различных гаджетов.

Из разъемов подключения доступен один гигабитный WAN-порт и три гигабитных LAN-порта.

Стоимость Xiaomi Mi Router AX1800 составляет ориентировочно 42 доллара. Старт продаж запланирован на 15 мая.