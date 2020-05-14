Xiaomi выпустила фирменную кредитку с подарками для пользователей

Компания Xiaomi выпустила собственную кредитную карту Xiaomi GF. Кредитка выпущена при поддержке China UnionPay и GR Credit Card. Она изготовлена из специального материала с металлическими тиснениями. Владельцы смартфонов Xiaomi могут оформить ее через фирменное приложение Wallet. Остальные пользователи могут заказать ее, создав профиль в платежном сервисе.

Владельцам кредитной карты предлагаются особые условия обслуживания. В частности, за совершенные покупки они могут ежемесячно получать гаджеты компании.

Так, при совершении в течение месяца трех покупок на сумму не менее 28 долларов каждая, владелец карты получит в подарок гаджет Xiaomi стоимостью около 28 долларов. Если же в течение трех месяцев после открытия карты пользователь совершит хотя бы одну покупку на сумму не менее 14 долларов, то получит в подарок скидочный купон на 7 долларов.

Пока что кредитка рассчитана исключительно на китайских пользователей. Однако, согласно информации, в планы компании входит запуск продукта и в других странах мира.