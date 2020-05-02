02.05.2020

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Xiaomi представила smart-вентилятор с поддержкой Google Assistant

Xiaomi

Компания Xiaomi представила умный вентилятор Mi Smart Standing Fan 1C. Устройство получило традиционный для линейки Mijia дизайн и возможность регулировки по высоте.

Smart-вентилятор имеет два режима работы и семь лопастей. Новинка работает очень тихо, уровень шума составляет всего 37,2 дБ.

Это устройство умного дома, например, вентилятор может начинать работать при открытии двери, включении/выключении света или срабатывании датчика движения. Есть поддержка персональных помощников Google Assistant и Amazon Alexa.

В Европе Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C появится в ближайшее время. Стоимость составляет 40 евро.

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