Xiaomi представила smart-вентилятор с поддержкой Google Assistant

Компания Xiaomi представила умный вентилятор Mi Smart Standing Fan 1C. Устройство получило традиционный для линейки Mijia дизайн и возможность регулировки по высоте.

Smart-вентилятор имеет два режима работы и семь лопастей. Новинка работает очень тихо, уровень шума составляет всего 37,2 дБ.

Это устройство умного дома, например, вентилятор может начинать работать при открытии двери, включении/выключении света или срабатывании датчика движения. Есть поддержка персональных помощников Google Assistant и Amazon Alexa.

В Европе Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C появится в ближайшее время. Стоимость составляет 40 евро.