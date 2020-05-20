Xiaomi представила Smart Screen 21Face – 8K-телевизор с поддержкой 5G

Китайская компания Viomi при поддержке своего партнера в лице Xiaomi представила премиальную серию телевизоров под названием Smart Screen 21Face. В новую серию вошли модели с диагональю 45, 55, 65 и 75 дюймов.

Флагман линейки примечателен 8K-дисплеем с частотой обновления 120 Hz, а также поддержкой сетей 5G и технологией соматосенсорного управления, с помощью которой пользователи могут обходиться без пульта ДУ.

Дисплей 75-дюймового телевизора получил охват 143% цветовой гаммы BT709 и поддержку профилей 3D LUT. На верхней грани устройства разместился модуль ИИ-камеры с разрешением 1080p, двумя 3D-сенсорами и датчиком расстояния. Он не только используется для видеосвязи, но и выполняет функции виртуального трекпада по аналогии с аксессуаром Kinect для консолей Xbox. С его помощью можно выполнять ряд операций, включая ускоренную перемотку видео и регулировку громкости. Кроме того, телевизор поддерживает и голосовые команды.

Новинка построена на базе четырехъядерного процессора (его параметры не озвучены) с выделенным графическим ускорителем, оснащена 8 Gb оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 Gb, а также интегрированным 5G-модемом.

Телевизоры будут предлагаться с саундбаром, причем его можно будет уставить в любом удобном месте отдельно от устройства. Суммарная мощность встроенной акустики с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos составляет 100 Вт.

Продажи всех моделей Smart Screen 21Face в Китае начнутся 18 июня, цены на телевизоры будут озвучены ближе к старту продаж.