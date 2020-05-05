05.05.2020

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Xiaomi представила складной вентилятор

Xiaomi

Компания Xiaomi представила многофункциональный складной вентилятор, который может работать как от розетки, так и беспроводным образом (время работы от аккумулятора не сообщается).

Устройство получило складную конструкцию, которая позволяет пользователям легко перемещать его на 120° влево и вправо и на 360° вверх и вниз. Вентилятор помогает обеспечить циркуляцию воздуха в помещении. Также его можно использовать в качестве увлажнителя, для этого он оснащен резервуаром для воды. Частота вращения лопастей составляет 3000 об/мин.

Для управления можно использовать сенсорные кнопки или пульт дистанционного управления, который работает на расстоянии до 80 м.

Масса устройства составляет всего 1,5 кг, его легко можно сложить, уменьшив габариты для хранения или транспортировки.

Цена складного вентилятора Xiaomi пока не сообщается.

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