Xiaomi представила новый smart-замок Smart Lock E

Компания Xiaomi представила на своей платформе коллективного финансирования новый smart-замок Smart Lock E.

Проект был профинансирован за несколько минут, а уже через полчаса после начала краудфандинговой кампании необходимая сумма была превышена на 1000%.

У Xiaomi Smart Lock E имеется шесть вариантов разблокировки. Можно настроить доступ по отпечатку пальца (причем точность распознавания составляет 98,5%), паролю, временному паролю, Bluetooth, HomeKit или открыть замок при помощи специального ключа. Благодаря поддержке HomeKit, smart-замком можно управлять с iPhone, iPad или Apple Watch. Есpть возможность управления с помощью голосовых команд.

Сканер отпечатка пальцев находится в верхней части устройства. Чуть ниже расположен цифровой блок для набора пароля. Также есть кнопка электронного звонка.

Питание устройство получает от восьми батареек. Их энергии должно хватать примерно на 18 месяцев работы. Кроме того, предусмотрен порт USB-C. К нему, в случае необходимости, можно подключить внешний источник питания.

Smart-замок Xiaomi Smart Lock E будет предложен за 140 долларов.