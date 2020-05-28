Xiaomi представила лазерный 4K-проектор и двухдиапазонный роутер

Компания Xiaomi представила два новых устройства – лазерный проектор Fengmi 4K Laser Projector Pro и маршрутизатор Router IR1200G.

Яркость второго поколения лазерного проектора по сравнению с предшественником увеличена с 1700 до 2400 ANSI люмен. Максимальная диагональ проецируемого изображения была увеличена со 100 до 150 дюймов при разрешении картинки 4K.

Новинка оснащена высокопроизводительным процессором Amlogic T972 с максимальной тактовой частотой 1,9 GHz. Компания заявляет, что производительность чипа увеличилась на 63% при снижении энергопотребления на 55% по сравнению с Amlogic T962, который использовался в предыдущем поколении проектора. Есть поддержка декодирования 8K-видео и возможность фокусировки с расстояния от 14 см.

Устройство получило 3 Gb оперативной памяти LPDDR4, три разъема HDMI 2.0b для подключения различных источников сигнала. Контрастность составляет 3300:1. Срок службы основных комплектующих новинки составляет не менее 25000 часов, что позволит посмотреть более 10000 фильмов. Габариты составляют 456 х 308 х 91 мм.

Проектор уже поступил в продажу в Китае по цене 1785 долларов.

Компания также выпустила новый маршрутизатор Router IR1200G, оснащенный четырьмя антеннами, двухъядерным процессором с тактовой частотой 880 MHz и 128 Mb ОЗУ. Роутер может одновременно работать в двух диапазонах: 2,4 GHz и 5 GHz. Заявленная максимальная скорость передачи данных в беспроводной сети составляет 1167 Мбит/с. Возможности проводного подключения представлены четырьмя гигабитными LAN-портами.

Стоимость Xiaomi Router IR1200G в Китае составляет 41 доллар.