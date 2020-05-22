Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор за 154 доллара

Компания Xiaomi представила новую модель smart-телевизора Mi TV 43 (E43K). Одной из главных особенностей новинки стала доступная стоимость, сопоставимая с ценой смартфона среднего уровня.

Телевизор оснащен экраном с тонкими рамками диагональю 43 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей. За производительность отвечает 64-битный процессор при поддержке 1 Gb оперативной памяти, объем встроенного накопителя составляет 8 Gb.

Устройство оснащено стереодинамиками с поддержкой технологии DTS Sound 2.0. Набор интерфейсных портов включает Ethernet, 2 x USB Type-A, S/PDIF, 2 x HDMI и аналоговый AV-вход.

Отмечается, что телевизор можно подключить к большому количеству оборудования, включая компьютеры, игровые консоли, аудиосистемы и так далее. Mi TV 43 использует программную оболочку PatchWall, которая не только предоставляет доступ к большой базе контента, но и позволяет управлять устройствами умного дома. Модель не оснащается модулем Bluetooth, для управления устройством в комплекте предусмотрен традиционный пульт ДУ с ИК-передатчиком.

Smart-телевизор Xiaomi Mi TV 43 (E43K) уже доступен для заказа на краудфандинговой площадке YouPin по стоимости 154 доллара.