Xiaomi объявила дату анонса глобальной версии MIUI 12

Бета-версия MIUI 12 активно тестируется в Китае. Стабильная сборка прошивки ожидается в Китае в следующем месяце, а владельцам фирменных смартфонов в других странах придется еще немного подождать.

Компания Xiaomi на днях опубликовала в виде ребуса дату анонса глобальной версии фирменной прошивки — пользователи предположили, что это 19 мая. На странице официального Twitter-аккаунта MIUI появился пост с официальным подтверждением, что презентация глобальной версии действительно состоится в следующий вторник.

Get ready to meet our best release of the decade.

Stay tuned for #MIUI12, and see you on May 19, at 8:00 p.m.

Share the post and invite your friends to watch MIUI12 online launch event together! #MIUI pic.twitter.com/KwA0sWGwg5

— MIUI (@miuirom) May 13, 2020