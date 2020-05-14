14.05.2020

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Xiaomi объявила дату анонса глобальной версии MIUI 12

MIUI 12

Бета-версия MIUI 12 активно тестируется в Китае. Стабильная сборка прошивки ожидается в Китае в следующем месяце, а владельцам фирменных смартфонов в других странах придется еще немного подождать.

Компания Xiaomi на днях опубликовала в виде ребуса дату анонса глобальной версии фирменной прошивки — пользователи предположили, что это 19 мая. На странице официального Twitter-аккаунта MIUI появился пост с официальным подтверждением, что презентация глобальной версии действительно состоится в следующий вторник.

Согласно опубликованному тизеру, прямая трансляция события будет проведена на YouTube в следующий вторник, 19 мая, в 16:00 по бакинскому времени.

Разработчики называют MIUI 12 самой лучшей своей прошивкой за последние 10 лет.

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