Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K: видеорегистратор с IPS-дисплеем и углом обзора 140 градусов

Компания Xiaomi выпустила новый автомобильный видеорегистратор Mi Smart Dashcam 2K с возможностью записи видео в формате 1600p, что немного больше в сравнении с традиционным 2K (1440p).

В устройстве используется датчик изображения OmniVision OS05A10 с апертурой f/1.8 и технологией задней подсветки BSI (Back Side Illuminated). Большая диафрагма объектива позволяет сенсору поглощать достаточное количество света, что помогает улучшить качество изображения в условиях слабого освещения. Видеорегистратор имеет сверхширокий объектив с углом обзора (140 градусов).

На задней панели располагается 3-дюймовый IPS-дисплей. Экран отображает отснятый материал в режиме реального времени.

Заявлена поддержка голосового управления. С помощью технологии WDR (Wide Dynamic Range – расширенный динамический диапазон) обеспечивается особый режим съемки, при котором камера одновременно делает несколько кадров с разной выдержкой для достижения наилучшего результата.

Видеорегистратор Mi Smart Dashcam 2K уже поступил в продажу по ориентировочной цене 56 долларов.