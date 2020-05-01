Xiaomi Mi Note 10 Lite: Snapdragon 730G, AMOLED-экран и 64 Мп камера

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Mi Note 10 Lite. Это упрощенная версия прошлогоднего Mi Note 10.

Новинка получила изогнутый 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Защищает дисплей стекло Gorilla Glass 5.

Аппаратная основа смартфона — однокристальная система Qualcomm Snapdragon 730G. За графику отвечает Adreno 618. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, встроенной – 64 или 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками изображения: 64 Мп (f/1,89, Sony IMX686), 8 Мп ультраширокоугольный модуль (f/2,2, угол обзора 120°), 2 Мп (f/2,4, макрообъектив) и 5 Мп (f/2,4, датчик глубины). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Питает устройство аккумулятор емкостью 5260 мА ч. По заверению компании, смартфон может проработать до 33 часов в режиме разговора, 178 часов при воспроизведении музыки, 14 часов в играх и до 7 часов при воспроизведении видео. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт, соответствующее зарядное устройство поставляется в стандартном комплекте. От 0 до 100% смартфон заряжается за 64 минуты.

Смартфон работает под управлением MIUI 11 на базе операционной системы Android 10. Оснащение смартфона: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5, GPS, NFC, ИК-порт, разъем 3,5 мм.

Стоимость Xiaomi Mi Note 10 Lite за версию 6/64 Gb памяти составляет 349 евро, а за модификацию 6/128 Gb – 399 евро. Продажи начнутся в середине мая.

Смартфон может стать настоящим хитом продаж, учитывая его характеристики, цену и популярность линейки Xiaomi Mi Note 10.