26.05.2020

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Xiaomi анонсировала smart-телевизор Mi TV Pro E32S за 125 долларов

Xiaomi Mi TV Pro E32S

Компания Xiaomi пополнила линейку Mi TV Pro, дебютировавшей прошлой осенью, новой моделью.

Mi TV Pro с маркировкой E32S выделяется тонкими рамками и низкой ценой, но и характеристики у телевизора стали проще. Новинка оснащена 32-дюймовым экраном разрешением Full HD 1080p с частотой обновления 60 Hz, четырехъядерным процессором (модель не названа), 1 Gb оперативной памяти и 8 Gb встроенной флеш-памяти. Есть два динамика по 6 Вт и декодер DTS.

Mi TV Pro E32S

Телевизор работает под управлением фирменной операционной системы PatchWall. В оснащение входят Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth 4.0, два разъема HDMI, один порт USB Type-A и другие необходимые проводные интерфейсы. Доступна поддержка голосового помощника XiaoAi, предусмотрен пульт ДУ с поддержкой голосовых команд.

Xiaomi Mi TV Pro E32S уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене 125 долларов. Точная дата выхода и начало мировых продаж пока не известны.

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