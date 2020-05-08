08.05.2020

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Выставка Paris Games Week 2020 отменена из-за COVID-19

Paris Games Week

Организаторы выставки Paris Games Week объявили, что в этом году мероприятие не состоится. Пандемия и общая мировая ситуация затруднили организацию такого массового мероприятия, поэтому было принято это решение.

Paris Games Week 2020 должна была пройти с 23 по 27 октября. В официальном заявлении сказано, что выставка должна была отпраздновать свою десятую годовщину и по этому случаю готовились особые события и анонсы.

Из-за вынужденной изоляции, закрытия границ и сбоя производственных цепочек организаторы решили, что даже если ситуация в мире изменится в положительную сторону, подготовка столь масштабного события вызовет массу технических сложностей.

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