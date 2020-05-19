Выставка Gamescom 2020 пройдет в цифровом формате с 27 по 30 августа

Выставка Gamescom 2020 должна была пройти в немецком городе Кельн, однако власти Германии запретили массовые мероприятия до конца лета из-за пандемии Covid-19. Поэтому организаторы выставки, компании Koelnmesse и Game, изучили более 30 моделей по ее проведению в онлайн-формате.

Организаторы рассматривали возможность полностью воссоздать выставочный зал в цифре и открыть игрокам доступ к демоверсиям через облачный стриминг, но отказались от этой идеи. В результате организаторы объявили, что Gamescom пройдет с 27 по 30 августа 2020 года в виде ряда цифровых шоу. 27 августа состоится церемония открытия выставки под руководством Джеффа Кейли (Geoff Keighley), основателя и ведущего премии The Game Awards, а в остальные дни будут показывать трансляции Daily Show.

Инди-игры представят в рамках шоу Awesome Indies, а итоги мероприятия вместе с победителями премии Gamescom Awards объявят 30 августа на стриме Best of Show.