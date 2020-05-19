19.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыВыставка Gamescom 2020 пройдет в цифровом формате с 27 по 30 августа

Выставка Gamescom 2020 пройдет в цифровом формате с 27 по 30 августа

Gamescom

Выставка Gamescom 2020 должна была пройти в немецком городе Кельн, однако власти Германии запретили массовые мероприятия до конца лета из-за пандемии Covid-19. Поэтому организаторы выставки, компании Koelnmesse и Game, изучили более 30 моделей по ее проведению в онлайн-формате.

Организаторы рассматривали возможность полностью воссоздать выставочный зал в цифре и открыть игрокам доступ к демоверсиям через облачный стриминг, но отказались от этой идеи. В результате организаторы объявили, что Gamescom пройдет с 27 по 30 августа 2020 года в виде ряда цифровых шоу. 27 августа состоится церемония открытия выставки под руководством Джеффа Кейли (Geoff Keighley), основателя и ведущего премии The Game Awards, а в остальные дни будут показывать трансляции Daily Show.

Инди-игры представят в рамках шоу Awesome Indies, а итоги мероприятия вместе с победителями премии Gamescom Awards объявят 30 августа на стриме Best of Show.

ТЕГИ:
Amazfit Ares: защищенные smart-часы стоимостью 70 долларов
Стало известно, в каком формате пройдет сентябрьская выставка IFA 2020
Новости по теме
События
Конференция Adobe MAX 2020 пройд
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!