Вышла Android 11 Developer Preview 4

Компания Google ранее представляла свой план выпуска Android 11, включая версии для разработчиков и бета-версии.

Изначально ожидалось, что после выхода DP1, DP2 и DP3 компания выпустит первую бета-версию в мае. Но планы Google изменились. Согласно обновленному графику, место сборки заняла Developer Preview 4, а первая пользовательская бета-версия Android 11 появится лишь в начале июня. Вторая и третья публичные сборки теперь будут представлены в июле и августе соответственно, а релиз финальной версии состоится в третьем квартале текущего года. В качестве причины задержки публичной беты-версии компания указывает необходимость более тщательного тестирования стабильности операционной системы разработчиками.

Android 11 Developer Preview 4 ориентирована на повышение производительности. Устранена проблема со значком службы определения местоположения, она больше не будет отображаться в строке состояния, когда служба не используется. Компания также исправила проблему, из-за которой значки строки состояния не работали на некоторых устройствах.

Версия Android 11 DP4 уже доступна для Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL.