11.05.2020

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ВОЗ представит приложение для отслеживания контактов больных COVID-19 для всех стран

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Всемирная организация здравоохранения представит приложение для отслеживания контактов для всех стран, об этом сообщил агентству Reuters представитель ВОЗ Бернардо Мариано (Bernardo Mariano). Они предоставят любому правительству возможность выпустить его адаптивную версию. Приложение позволит понять, в какой стадии сейчас распространение коронавируса и стоит ли властям ужесточать или смягчать меры.

Организация также планирует добавить функцию отслеживания контактов, а также проведет переговоры с Apple и Google об использовании их совместной технологии. Эти компании заявляли, что представят децентрализованную систему, которая будет сохранять анонимность данных. Но некоторые страны высказывали опасения, они беспокоятся, что компании могут использовать данные не по назначению, чтобы впоследствии получить прибыль.

В ВОЗ отметили, что даже приложение с информированием об основных симптомах COVID-19 может оказаться жизненно важным. В то же время отслеживание контактов может иметь значение для восстановления жизни после карантина.

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