Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей до 180 км/ч

В прошлом году Infocity сообщал о том, что компания Volvo Cars ограничит максимальную скорость на 180 км/ч в своих автомобилях. Год назад это были планы, а теперь — реальность.

Volvo Cars объявила о том, что с текущего момента все новые автомобили компании, вне зависимости от двигателя и типа кузова, будут поставляться на рынок с ограничением максимальной скорости на отметке 180 км/ч.

Компания отметила, что считает себя лидером по безопасности за рулем. «Ограничение максимальной скорости в автомобиле — это не панацея, но мы считаем это необходимой мерой, пусть даже и ради спасения одной-единственной жизни».

В Volvo считают, что подобные меры помогут привлечь внимание к проблеме превышения скорости на дорогах, к ее масштабам и страшным последствиям. Введение ограничения скорости на отметке 180 км/ч должно способствовать улучшению безопасности дорожного движения.

Кроме того, в комплектацию всех машин будет входить система Care Key, позволяющая устанавливать дополнительные скоростные ограничения. Например, она позволит владельцу установить максимальную скорость автомобиля перед тем, как передать его своим родственникам, более юным и менее опытным водителям.