Vivo Y70s: первый смартфон на базе новой платформы Exynos 880

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y70s.

Аппарат оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем формата Full HD+. Панель занимает 90,72% площади фронтальной поверхности корпуса. В левом верхнем углу экрана имеется небольшое отверстие под селфи-камеру.

В смартфоне использован новый процессор Exynos 880 с поддержкой 5G (два ядра Cotrex-A77 с частотой 2,0 GHz, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 GHz. За обработку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G76 MP5. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, встроенной UFS 2.1 – 128 Gb.

В состав тройной камеры входят сенсоры на 48 Мп (f/1.79), 8 Мп (широкоугольная, f/2.0) и 2 Мп (f/2.4), автофокус, электронная система стабилизации изображения; поддержка 4К видеосъемки. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

В оснащение входят Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, Micro USB, GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo, порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты новинки — 162 х 76,6 х 8,46 мм, вес — 190 гр. Доступны три цветовых исполнения корпуса: черный, перламутровый и синий.

Приобрести смартфон Vivo Y70s можно будет по ориентировочной цене от 280 долларов.