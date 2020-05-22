Виртуальные 3D-стенды и сотни аватаров — итоги 3D SOFTPROMotion

13 и 14 мая 2020 года как ответ на закрытие границ и изменение формата общения, состоялась первая в Восточной Европе и Центральной Азии виртуальная IТ выставка-конференция в формате 3D. В мероприятии приняли участие специалисты из более 13 стран. Организатором выступила компания Softprom — Value Added IT Distributor.

3D SOFTPROMotion была представлена в виде виртуальной выставки с шестью павильонами, основным конференц-холлом и пятью тематическими аудиториями для проведения live streaming презентаций. В них состоялось более 120 выступлений от 130 докладчиков из разных стран мира по актуальным направлениям и темам, новым решениям и совместным проектам, use-cases как со стороны партнеров, так и заказчиков.

В рамках форума были доступны 3D стенды 36 мировых IТ-лидеров, где два дня выставки каждый участник мог познакомиться с представителями вендора и обсудить ключевые вопросы по направлениям IT Security, IT Infrastructure, Video Security, Cloud и CAD & Industry 4.0. А также посмотреть или сохранить материалы и информацию о решениях и IТ-технологиях.

Отдельный павильон был выделен для представительств Softprom из Австрии, Германии, Азербайджана, Республики Беларусь, Грузии, Молдовы, Казахстана, Польши, России, Румынии, Узбекистана и Украины.

Участники посетили мероприятие в виде аватаров и во время события могли не только передвигаться в 3D пространстве, а также обмениваться визитками, переписываться в чате и общаться голосом внутри платформы. За время форума состоялось 7292 обмена визитками, 6995 переговоров. Всего приняли участие 1572 уникальных посетителя.

Задача, которую ставили перед собой организаторы: объединить, наладить новые связи и деловое общение, представить новые и полезные решения — выполнена. Независимо от точки месторасположения, языка и направления деятельности, участники активно подключались к дискуссиям и обменивались контактами.

Организатор 3D SOFTPROMotion благодарит спикеров, вендоров, гостей и партнеров за активное участие и поддержку мероприятия!

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Softprom — Value Added IT Distributor в более 30 странах мира. https://softprom.com/.