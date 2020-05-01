Valve перенесла юбилейный The International на следующий год

Компания Valve объявила о переносе The International 2020 из-за пандемии коронавируса.

Согласно информации, опубликованной на сайте соревнований, юбилейный чемпионат получится провести только в 2021 году. Конкретной даты разработчики Dota 2 пока назвать не могут.

«Учитывая крайне изменчивый темп и географию распространения инфекции, в ближайшее время мы не сможем назвать точных дат предстоящих соревнований. Сейчас мы работаем над перестройкой осеннего рейтингового сезона и сообщим больше информации, как только она у нас появится», — говорится в заявлении Valve.

Компания также отметила, что выпустит боевой пропуск в ближайшее время, несмотря на перенос чемпионата. Традиционно, 25% доходов от продаж пойдет в призовой фонд турнира.