01.05.2020

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Valve перенесла юбилейный The International на следующий год

Valve The International

Компания Valve объявила о переносе The International 2020 из-за пандемии коронавируса.

Согласно информации, опубликованной на сайте соревнований, юбилейный чемпионат получится провести только в 2021 году. Конкретной даты разработчики Dota 2 пока назвать не могут.

«Учитывая крайне изменчивый темп и географию распространения инфекции, в ближайшее время мы не сможем назвать точных дат предстоящих соревнований. Сейчас мы работаем над перестройкой осеннего рейтингового сезона и сообщим больше информации, как только она у нас появится», — говорится в заявлении Valve.

Компания также отметила, что выпустит боевой пропуск в ближайшее время, несмотря на перенос чемпионата. Традиционно, 25% доходов от продаж пойдет в призовой фонд турнира.

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