В Word и PowerPoint для iPad появился многооконный режим

Компания Microsoft решила упростить процесс одновременной работы с несколькими документами Word и PowerPoint на устройствах с iPadOS, добавив поддержку многооконного режима. Данная функция вышла из стадии бета-тестирования и сегодня началось распространение обновления пакета офисных программ Microsoft для iPadOS, которое сделает доступным многооконный режим для широкого круга пользователей.

Приложения получили поддержку режима «Разделенный вид», благодаря которому пользователи смогут осуществлять одновременное взаимодействие с двумя документами.

Начать использование многооконного режима можно, коснувшись и удерживая документ в любом представлении, а затем перетащив его в левую или правую часть экрана. Чтобы завершить использование многооконного режима следует удерживать ползунок, расположенный в центральной части экрана, и перетянуть его влево или вправо. После этого один из используемых документов будет закрыт, а второй перейдет в полноэкранный режим.

Кроме того, в будущем и другие приложения, входящие в состав Microsoft Office для iPad, могут получить поддержку многооконного режима.