25.05.2020

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В WhatsApp появится функция добавления контактов по QR-коду

WhatsApp

В настоящее время добавление контактов в WhatsApp основано на внесении новой записи в адресную книгу смартфона. Такое добавление контактов может быть не всегда удобным.

В мессенджере появится функция, которая предполагает отображение QR-кода возле имени пользователя. Она уже реализована в бета-версии приложения для Android (WhatsApp v2.20.171).

Функция позволяет пользователям быстро добавлять новые контакты, сканируя уникальный QR-код. Это можно сделать как из самой программы, так и из Галереи смартфона. Можно сбрасывать и менять свой QR-код неограниченное количество раз (вероятно в целях безопасности).

Ожидается, что функция будет добавлена в ближайшем обновлении стабильной версии WhatsApp.

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