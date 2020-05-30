30.05.2020

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В Twitter появились отложенные твиты и черновики

Twitter

Компания Twitter запустила функцию публикации отложенных постов в своей социальной сети. Для того, чтобы запланировать отправку твита, необходимо кликнуть на значок календаря под записью и выбрать необходимую дату и время публикации.

Кроме того, появилась возможность сохранять черновики твитов. Нужно нажать на кнопку «Закрыть» во время написания твита, после чего сайт спросит — требуется ли сохранить черновик.

Пока что новые функции работают только в веб-версии Twitter и сохраненные черновики не синхронизируются с мобильным приложением.

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