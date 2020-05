В Twitter появились отложенные твиты и черновики

Компания Twitter запустила функцию публикации отложенных постов в своей социальной сети. Для того, чтобы запланировать отправку твита, необходимо кликнуть на значок календаря под записью и выбрать необходимую дату и время публикации.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020