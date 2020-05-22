22.05.2020

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В Instagram появилась возможность публиковать посты с ПК

Instagram

Компания Facebook обновила правила использования приложения Creator Studio.Теперь приложение можно использовать для публикаций в Instagram с ПК. Формат доступен для пользователей, которые имеют связанные аккаунты в Facebook и Instagram.

На данное время опубликовать контент можно в ленту Instagram и в раздел IG TV. Кроме того, в личном кабинете Creator Studio доступна информация о лайках и комментариях для публикаций и охват для сториз.

Новая конфигурация приложения позволяет управлять несколькими аккаунтами Facebook в рамках одной сессии.

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