В Instagram появилась возможность публиковать посты с ПК

Компания Facebook обновила правила использования приложения Creator Studio.Теперь приложение можно использовать для публикаций в Instagram с ПК. Формат доступен для пользователей, которые имеют связанные аккаунты в Facebook и Instagram.

На данное время опубликовать контент можно в ленту Instagram и в раздел IG TV. Кроме того, в личном кабинете Creator Studio доступна информация о лайках и комментариях для публикаций и охват для сториз.

Новая конфигурация приложения позволяет управлять несколькими аккаунтами Facebook в рамках одной сессии.