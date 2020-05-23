23.05.2020

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В Google Maps появилась возможность поиска мест, доступных для инвалидных колясок

Google Maps

Компания Google сделала свою картографическую службу более удобной для пользователей инвалидных колясок. В Google Maps появилась возможность более наглядно увидеть, какие места в городе приспособлены для инвалидных колясок.

Чтобы информация о доступности для инвалидных колясок отображалась в сервисе Google Maps, следует обновить приложение до последней версии, перейти в «Настройки», выбрать «Специальные возможности» и включить «Доступные места». При включении функции значок инвалидной коляски будет указывать наличие этого доступа. Также можно будет узнать, есть ли в наличии парковка, приспособленный туалет или удобное пространство. Если будет подтверждено, что в том или ином месте нет доступной среды, эта информация также будет отображаться в картах.

Новая функция удобна не только тем, кто является пользователем инвалидной коляски, но и для родителей с колясками, пожилым людям и тем, кто перевозит тяжелые предметы. Функция есть как на Android, так и на iOS, она развертывается в Австралии, Японии, Великобритании и США, а затем появится и в других странах.

На данное время сервис Google Maps уже предоставляет информацию о доступности для инвалидных колясок для более чем 15 млн. мест по всему миру. С 2017 года этот показатель более чем удвоился благодаря помощи сообщества и гидов. В общей сложности сообщество из 120 млн. человек предоставило картографическому сервису свыше 500 млн. обновлений относительно доступности тех или иных мест для инвалидных колясок.

 

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