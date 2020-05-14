В Google Chrome появится возможность группировать вкладки

Компания Google объявила о выпуске полезного обновления веб-браузера Chrome.

В новой версии Chrome появилась возможность, с помощью простого клика правой кнопкой мыши, группировать открытые вкладки, давать группам названия и помечать их разным цветом. После того, как вкладки сгруппированы, их можно перемещать и менять их порядок.

Как сообщают разработчики, функция тестировалась уже несколько месяцев и компания учла пожелания участников тестирования. Группы вкладок могут помочь отслеживать прогресс в выполнении определенных задач: «еще не начато», «выполняется», «необходимо продолжить» и «завершено». Для меток можно использовать не только буквенные названия, но и эмодзи (например, ❤️ или 📖). Как и обычные вкладки, группы сохраняются при открытии и закрытии браузера.

Сейчас новая возможность работы со вкладками доступна в бета-версии Google Chrome. Функция появится в новой стабильной версии Chrome 81, чей запуск запланирован на следующую неделю.

Новая функция будет реализована в десктопных версиях Chrome для Chrome OS, Windows, macOS и Linux.