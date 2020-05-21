21.05.2020

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В Epic Games Store стартовала раздача Civilization VI

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает игру Civilization VI.

Civilization VI предлагает множество новых способов взаимодействия с игровым миром. Объявляйте войны, ведите дипломатические переговоры, развивайте культуру и бросьте вызов величайшим лидерам в истории человечества, чтобы построить цивилизацию, способную выдержать испытание временем.

За активацию каждый пользователь получает скидочный купон.

Игру можно забрать до 28 мая.

Ожидается, что следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет Borderlands Handsome Collection.

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