В Epic Games Store стартовала раздача Borderlands: The Handsome Collection и Sludge Life
Новой бесплатной игрой в Epic Games Store стал сборник Borderlands: The Handsome Collection.
Сборник вышедший на ПК и консолях в 2015 году, включает в себя обновленные Borderlands 2 и The Pre-Sequel со всеми DLC для обоих шутеров.
За активацию каждый пользователь получает скидочный купон. Игру можно забрать до 4 июня.
А также началась раздача еще одной игры — Sludge Life. Комедийную адвенчуру о граффитисте-протестанте с необычной визуальной составляющей можно бесплатно забрать в течение года!
Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store ожидается ARK: Survival Evolved.