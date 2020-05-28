28.05.2020

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В Epic Games Store стартовала раздача Borderlands: The Handsome Collection и Sludge Life

Epic Games Store

Новой бесплатной игрой в Epic Games Store стал сборник Borderlands: The Handsome Collection.

Сборник вышедший на ПК и консолях в 2015 году, включает в себя обновленные Borderlands 2 и The Pre-Sequel со всеми DLC для обоих шутеров.

За активацию каждый пользователь получает скидочный купон. Игру можно забрать до 4 июня.

А также началась раздача еще одной игры — Sludge Life. Комедийную адвенчуру о граффитисте-протестанте с необычной визуальной составляющей можно бесплатно забрать в течение года!

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store ожидается ARK: Survival Evolved.

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