11.05.2020

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В даркнет попали личные данные 73 млн. людей

данные

Хакерская группировка ShinyHunters взломала базы данных десяти крупных компаний, тем самым получив доступ к личной информации 73 млн. человек. Эти данные уже продаются в даркнете на общую сумму около 18 тыс. долларов, пишет издание ZDNet.

Каждая база данных продается отдельно. Чтобы доказать подлинность украденной информации, ShinyHunters выложила ее часть в открытый доступ.

Взломанные базы данных десяти компаний:

  • Сервис онлайн-знакомств Zoosk (30 млн. записей);
  • Сервис печати Chatbooks (15 млн);
  • Южнокорейская платформа моды SocialShare (6 млн);
  • Сервис доставки еды Home Chef (8 млн);
  • Торговая площадка Minted (5 млн);
  • Онлайн-газета Chronicle of Higher Education (3 млн);
  • Южнокорейский журнал о мебели GGuMim (2 млн);
  • Медицинский журнал Mindful (2 млн);
  • Индонезийский интернет-магазин Bhinneka (1,2 млн);
  • Американское издание StarTribune (1 млн).

Пока только компания Chatbooks подтвердила, что ее сайт действительно был взломан.

Эта же группа хакеров неделей ранее взломала крупнейший онлайн-магазин Индонезии Tokopedia. Изначально злоумышленники бесплатно выложили личные данные 15 млн. пользователей, а позже полную базу с 91 млн. записей и запросили за нее 5 тыс. долларов.

За деятельностью хакерской группировки ShinyHunters следит множество борцов с киберпреступностью, в том числе компании Cyble, Under the Breach и ZeroFOX.

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