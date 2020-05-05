В чатах Microsoft Teams скоро смогут участвовать до 250 человек

Корпорация Microsoft в настоящее время работает над новой функцией в своей корпоративной платформе Teams, которая увеличит лимит группового чата со 100 до 250. Ожидается, что эта возможность будет постепенно предложена всем подписчикам к середине мая.

В Microsoft Teams в условиях карантина из-за пандемии COVID-19 наблюдается всплеск количества активных пользователей, как и в других коммуникационных службах. Инструмент для коллективной работы сегодня насчитывает свыше 75 млн. активных пользователей в день, тогда как еще в марте аудитория составляла 44 млн. В течение последних нескольких месяцев Microsoft добавила ряд полезных функций для удаленной работы.

Увеличение лимита до 250 человек востребовано многими крупными компаниями и сообществами. Но при таком расширении чаты рискуют стать отвлекающим фактором по причине большого числа уведомлений. Во избежания этого, Microsoft отключит такие функции, как автоматические ответы Outlook и сообщения о состоянии команд, индикаторы набора текста и прочитанных сообщений, когда в чате находится более 20 человек.