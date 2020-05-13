Twitter позволил сотрудникам навсегда остаться на «удаленке»

Компания Twitter заявила, что позволит своим сотрудникам продолжать работать из дома так долго, как они этого хотят. Но это не касается должностей, которые требуют физического присутствия в офисе, пишет BuzzFeed News. Тех, кто должен вернуться в офис, ждут дополнительные меры безопасности.

«Мы гордимся решениями, которые приняли для защиты здоровья сотрудников. Это останется нашим главным приоритетом, поскольку в ближайшие месяцы мы продолжим работать в состоянии неопределенности», — говорится в сообщении Twitter.

Кроме того, компания увеличила надбавку для работающих из дома до 1 тыс. долларов.

В компании добавили, что офисы откроются не раньше сентября, до этого времени также не будет никаких деловых поездок и корпоративных мероприятий.