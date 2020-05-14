Трамп продлил санкции в отношении Huawei до мая 2021 года

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) продлил на один год указ, подписанный в мае 2019 года, пишет Reuters. Американским компаниям запрещено использовать телекоммуникационное оборудование компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности США. Запрет будет действовать минимум мая 2021 года.

Несмотря на то, что список компаний не уточняется, очевидно, что такие производители, как Huawei и ZTE, в него входят. Поэтому они не могут сотрудничать с той же Google и получать сертификацию для использования ее софта.

Между тем, ожидается, что министерство торговли США снова продлит лицензию, срок действия которой истекает завтра, позволяющую американским компаниям продолжать вести дела с Huawei.

Торговая ассоциация CTIA призвала министерство утвердить «долгосрочное» продление лицензии, отметив, что «сейчас не время препятствовать способности глобальных операторов поддерживать работоспособность сетей». По мнению CTIA, «продолжающееся ограниченное взаимодействие с Huawei, направленное на защиту безопасности оборудования и устройств на рынке приносит пользу американским потребителям, уменьшая риск того, что они могут столкнуться с компрометацией устройства».